Потребительский рынок Мурманской области в январе продемонстрировал рост объёмов платных услуг населению, особенно юридических

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, потребительский рынок Мурманской области в январе 2019 года продемонстрировал рост объёмов платных услуг населению и сохранение оборота общественного питания на уровне соответствующего периода 2018 года.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах уменьшился на 1,0% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, физические объёмы продаж непродовольственных товаров снизились на 1,0%, продовольственных - на 0,9%.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 59,0%, что на 0,9 процентного пункта выше, чем за аналогичный месяц 2018 года (58,1%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 41,0% (в 2018 году — 41,9%).

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,6% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Физические объёмы юридических услуг увеличились по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года на 11,4%, телекоммуникационных - на 5,2%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения - на 3,1%. При этом физические объёмы услуг почтовой связи, курьерских услуг снизились на 1,1%.