Потребительский спрос способствовал увеличению темпов роста ВВП в II квартале

В II квартале годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9% (кварталом ранее – до 0,5%). По оценкам Банка России, основным источником роста оставался потребительский спрос, говорится в очередном выпуске «Экономика: факты, оценки, комментарии».

В июле в целом зафиксировано улучшение основных индикаторов экономической активности, хотя по отдельным показателям отмечалась коррекция после более существенного роста в июне. Так, темп роста промышленного производства замедлился из-за ожидаемой коррекции выпуска машиностроительной продукции. Несмотря на это, тенденция к постепенному росту промышленного производства сохраняется. Значительно выросло производство сельскохозяйственной продукции (отчасти из-за сдвигов сроков уборки урожая).

Динамика реальных располагаемых доходов населения и продолжение сокращения рабочей силы остаются сдерживающими факторами для экономического роста.

По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций в III квартале приведут к повышению темпа прироста ВВП до 0,8–1,3%.