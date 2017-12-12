Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в ноябре 2017 года составило 8391,2 млн кВт•ч, что на 3,8% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Выработка электроэнергии в ноябре 2017 года составила 9979,0 млн кВт•ч, что на 3,0% меньше, чем в ноябре 2016 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счёт перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Центра и Урала, а также с зарубежными государствами: Финляндией, Норвегией, Белоруссией, Латвией, Эстонией и Литвой.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в ноябре 2017 года выработано 4315,7 млн кВт•ч (43,2% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 1230,3 млн. кВт•ч (12,3% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), атомными электростанциями (АЭС) – 3603,6 млн кВт•ч (36,1% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), промышленными предприятиями (ТЭС ПП) – 829,4 млн. кВт•ч (8,4 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), ветроэлектростанциями (ВЭС) – менее 0,1 млн кВт•ч (менее 0,1% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). По сравнению с ноябрем прошлого года выработка ТЭС уменьшилась на 4,2%, выработка ГЭС увеличилась на 17,6%, выработка АЭС уменьшилась на 9,4%, выработка ТЭС ПП увеличилась на 9,2%, выработка ВЭС уменьшилась на 72,2%.

Уменьшение потребления в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксировано в энергосистемах: Мурманской области на 0,2%, Республики Карелия на 6,9%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 3,6%, Новгородской области на 7,3%, Псковской области на 2,7%, Архангельской области на 4,8%, Республики Коми на 4,2% и Калининградской области на 4,5%.

За одиннадцать месяцев 2017 года потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составило 84903,2 млн кВт•ч, что на 1,5% выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года.

В январе–ноябре 2017 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах: Мурманской области на 3,5%, Республики Карелия на 1,1%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 1,7%, Псковской области на 1,1%, Республики Коми на 0,7%, и Архангельской области на 0,4%.

Электростанции ОЭС Северо-Запада за период с января по ноябрь 2017 года выработали 97945,5 млн кВт•ч, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выработка ТЭС в этот период составила 43712,2 млн кВт•ч (44,6% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС в период с января по ноябрь 2016 года на 3,5%. Выработка ГЭС в этот период составила 12985,7 млн кВт•ч (13,3% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ГЭС в период с января по ноябрь 2016 года на 5,4%. Выработка АЭС в этот период составила 33065,9 млн кВт•ч (33,8% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки АЭС в период с января по ноябрь 2016 года на 2,5%. Выработка ТЭС ПП (ПП - промпредприятия) за период с января по ноябрь 2017 года составила 8180,9 млн кВт•ч (8,3% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС ПП в период с января по ноябрь 2016 года на 3,7%. Выработка ВЭС за период с января по ноябрь 2017 года составила 0,8 млн кВт•ч (менее 0,1% в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки ВЭС в период с января по ноябрь 2016 года на 37,8%.