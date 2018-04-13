Потребность в работниках, заявленная организациями Мурманской области, увеличилась на 15,7%

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, потребность в работниках, заявленная организациями Мурманской области, увеличилась по сравнению с февралем 2017 года на 15,7%, нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 83 человека против 107 в аналогичном периоде 2017 года. Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 10,5%, Ловозерском районе – 6,4%, Ковдорском районе – 3,5%, г. Полярные Зори и Кандалакшском районе – 3,3%, г. Кировске – 2,9% при среднеобластном уровне безработицы – 1,5%.