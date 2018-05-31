Потребность в работниках, заявленная организациями Мурманской области, увеличилась по сравнению с мартом 2017 года на 17%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в первом квартале 2018 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) на конец марта составил 1,6%, что ниже уровня марта 2017 года на 0,2 процентного пункта, численность безработных сократилась на 12% к аналогичному периоду 2017 года (на конец марта 2018 года – 6938 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями, увеличилась по сравнению с мартом 2017 года на 17%, нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 79 человек против 93 в аналогичном периоде 2017 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 9,4%, Ловозерском районе – 6,4%, Ковдорском районе – 3,4%, г.Полярные Зори и Кандалакшском районе – 3,3%, г.Кировске – 3% при среднеобластном уровне безработицы – 1,5%.