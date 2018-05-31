Пожилая мурманчанка электрочайником убила знакомого мужчинуЗНАКИ: Гороскоп у всех людей разный, зная его особенности, можно достичь многого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.05.18 12:35

Потребность в работниках, заявленная организациями Мурманской области, увеличилась по сравнению с мартом 2017 года на 17%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в первом квартале 2018 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) на конец марта составил 1,6%, что ниже уровня марта 2017 года на 0,2 процентного пункта, численность безработных сократилась на 12% к аналогичному периоду 2017 года (на конец марта 2018 года – 6938 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями, увеличилась по сравнению с мартом 2017 года на 17%, нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 79 человек против 93 в аналогичном периоде 2017 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 9,4%, Ловозерском районе – 6,4%, Ковдорском районе – 3,4%, г.Полярные Зори и Кандалакшском районе – 3,3%, г.Кировске – 3% при среднеобластном уровне безработицы – 1,5%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 229 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Александр
31.05.18 07:22
Ну вы даёте. Такую ахинею за чистую монету выдаете.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Наталья
30.05.18 20:21
Здравствуйте. Мы поменяли окна. Старые рамы работники вынесли и оставили возле подъезда. А на следующий день позвонили с ЖЭКа и сказали, чтобы убирали. Кто должен убирать строительный мусор собственни
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий
30.05.18 18:46
А ничего, что уже неделю температура в районе 8 - 16, а ночью 4 - 6?
Комментарий к новости:В Североморске отключили отопление
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на овощи «борщевого набора»-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 57 копеек, евро вырос почти на 6 копеек-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: в правительстве не договорились, решать Путину
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика