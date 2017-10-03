Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями Мурманской области, в августе возросла на 18%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в августе 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) составил 1,4%, что соответствует уровню августа 2016 года, численность безработных снизилась на 1,3% к аналогичному периоду 2016 года (на конец августа т.г. – 6168 человек).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с августом 2016 года на 18%, нагрузка на одну вакансию составила 0,7 человека против 0,8 в аналогичном периоде 2016 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 7,7%, Ловозерском районе – 6,5%, г.Полярные Зори – 3%, Ковдорском и Кандалакшском районах – 2,9%, г. Кировске – 2,7% при среднеобластном уровне безработицы – 1,3%.