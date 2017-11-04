Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, Мурманской области возросла на 16%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, в сентябре текущего года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) составил 1,3%, что ниже уровня сентября 2016 года на 0,1 процентного пункта, численность безработных снизилась на 9,1% к аналогичному периоду 2016 года (на конец сентября т.г. – 5947 человек).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с сентябрем 2016 года на 16%, нагрузка на одну вакансию составила 0,7 человека против 0,8 в аналогичном периоде 2016 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 8,4%, Ловозерском районе – 6,4%, г. Полярные Зори – 3,1%, г. Кировске – 2,8%, Ковдорском и Кандалакшском районах – 2,7% при среднеобластном уровне безработицы – 1,3 %.