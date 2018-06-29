Потянуло в Норвегию: пограничники задержали четверых иностранных граждан во время незаконного пересечения Госграницы

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых иностранцев. Трое граждан Федеративной Республики Сомали, одним из которых является несовершеннолетний и одна гражданка Республики Джибути подозреваются в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.322 УК РФ – покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, подозреваемые в июне 2018 года в утреннее время путем повреждения колючей проволоки оградительного забора пограничного рубежа в Печенгском районе Мурманской области незаконно проникли на территорию пограничного режима с целью пересечения Государственной границы Российской Федерации и Королевства Норвегии. Однако довести свои преступные намерения до конца указанным лицам не удалось, так как они были задержаны сотрудниками пограничного наряда Службы в пгт. Никель ПУ ФСБ России по Республике Карелия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.