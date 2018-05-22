Поверив рассказу «племянника» о взяточниках в ОГИБДД, северянин лишился 30 тысяч рублей

В полицию Кандалакши с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился местный житель 1956 года рождения, который рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон поступил звонок. Звонивший представился племянником и сообщил, что за нарушение правил дорожного движения он задержан сотрудниками ОГИБДД и для несоставления административного протокола необходимо заплатить 30 тысяч рублей. Поскольку у потерпевшего действительно есть племянник, который должен был приехать в гости на автомобиле, то он согласился помочь в урегулировании проблемы и перевёл денежные средства на указанный мошенником расчётный счёт.

После осуществления перевода мужчина перезвонил на номер телефона, с которого поступил звонок, чтобы сообщить, что деньги перечислены, но абонент оказался недоступен. Позвонив родственнику и узнав, что племянник никуда не выезжал, никто его не задерживал, заявитель понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в полицию. Дознавателю мужчина пояснил, что о подобных способах обмана он знал из средств массовой информации.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.