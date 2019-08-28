Повороту к детской поликлинике Североморска - быть!

В администрации ЗАТО г.Североморск состоялось рабочее совещание по организации движения у обновленной детской поликлиники на улице Душенова. Два муниципальных контракта, которые затрагивают этот участок, ждали исполнения из-за большого наплыва посетителей перед началом учебного года. Работы по расширению проезжей части и изменении схемы движения начнутся 6 сентября.

Спуск с улицы Душенова будет расширен, поворот налево к поликлинике разрешат, а чтобы авто не мешали спуску остальных, появится специальный карман. Расширят и сам заезд с ул. Душенова, чтобы помещались одновременно въезжающие и выезжающие машины.

С началом обустройства горожан ожидают ограничения в автомобильном движении. На время работы техники дорога по Душенова будет сужена. Компания «Три «С» должна завершить благоустройство проезда в конце октября.