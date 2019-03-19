Повреждение теплосети в Мурманске планируется устранить в ближайшее время

Как сообщает Мурманская ТЭЦ, 19 марта в 00.01 в Мурманске в районе ул. Шмидта было обнаружено повреждение теплосети. Поврежденный участок оперативно был отключён. Ограничено отопление и горячее водоснабжение в районах Больничного городка, Жилстроя, ул. Гвардейская. На месте работают оперативные бригады.

Планируется устранить повреждение к 10.00. Под отключение попало 447 абонентов, из них 374 жилых здания. Весь период отключения будет исключён из расчётов с потребителями.

Жителей квартир, где отопление не появится после восстановления его подачи, просят обращаться в управляющие компании.