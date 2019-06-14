Повышается качество подготовки выпускников школ Мурманской области: в 2019 году количество высокобалльных работ выросло

13 июня государственной экзаменационной комиссией Мурманской области утверждены результаты ЕГЭ по химии и истории. Средний балл по сравнению с прошлым годом вырос по обоим предметам. По итогам экзаменов число стобалльников в регионе увеличилось. Высший балл по химии получили двое мурманчан: выпускники гимназии № 10 и международного лицея, а также выпускник школы № 11 ЗАТО г. Североморска, в тех же муниципалитетах высший балл двое выпускников получили по истории.

Таким образом, на данный момент в регионе ЕГЭ на сто баллов написали уже 10 человек.

100 баллов по литературе получила выпускница мурманской гимназии № 2. По математике профильного уровня высший балл получили четверо мурманчан: один выпускник Мурманского академического лицея, остальные знатоки математики – выпускники Мурманского политехнического лицея.

«Общая картина результатов подтверждает, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается: количество высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов) выросло в 2019 году по математике (профильный уровень), химии, истории. Лучше справились школьники и с математикой базового уровня. За этими результатами стоит большой труд выпускников и профессионализм наших педагогов», – прокомментировала полученные результаты министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.