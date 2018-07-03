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Мурманская область. Арктика03.07.18 08:30

Повышение температуры и солености Баренцева моря отчётливо прослеживаются из космоса

На этой неделе норвежские учёные предупредили о смене климатического режима в Баренцевом море. Эксперты ГК «СКАНЭКС» в рамках использования геоинформационных сервисов морского портала «Scanex Maritime» проанализировали спутниковые данные и дали свой комментарий.

Как сообщил «РБК», ссылаясь на публикацию в научном журнале «Nature Climate Change», специалисты проанализировали данные, собранные с 1970 по 2016 гг., и выяснили, что с середины 2000-х годов начало проявляться резкое повышение температуры и солености воды. Это может быть связано с уменьшением доли пресной талой воды, образующейся при таянии арктических льдов. В свою очередь данные процессы усилили перемешивание воды, ослабили стратификацию морской воды (разделение воды на слои разной плотности, температуры и солености) и перемещение соли и тепла из нижних слоёв в верхние. Это препятствует формированию морского льда и увеличивает температуру воды.

«Спутниковые данные подтверждают данные выводы. Эти процессы хорошо прослеживаются в рамках сервиса «Scanex Atlas» — цифровой базы данных тематических карт Мирового океана. На картах представлены результаты многолетнего анализа данных спутникового мониторинга почти всех акваторий мира. К примеру, для Баренцева моря карты температуры поверхности океана, полученные с аппаратов «Terra/Aqua MODIS», «G-COM W1 AMSR-2», по данным массива «OISST» и «Merra-2», хорошо отражают общий тренд повышения температуры. Также отчетливо прослеживаются тренды в повышении солёности моря — о таких выводах говорят реанализы данных радиометров «SMAP» и «Aquarius», — говорит тематический руководитель проекта «Морской портал Scanex Maritime» к.г.н. Тимур Хайбрахманов.  

Первичные данные для такого уровня исследований предоставляет также сервис «Scanex Ocean». Он предназначен для получения детальной информации об интересующей акватории — состоянии морской среды и атмосферы любого заданного района Мирового океана с целью разработки производных продуктов на основе полученных данных. Сервис предоставляет доступ к ежедневным готовым продуктам анализа открытых данных.

Таким образом, благодаря сервисам, расположенным на веб-платформе «Scanex Maritime», подтвердились выводы иностранных учёных. Однако делать какие-либо прогнозы о том, как это повлияет на экосистему Баренцева моря, пока рано.

В 2018 году было запущено 11 новых сервисов по тематикам контроля судовой обстановки, спутникового мониторинга нефтяных загрязнений, обслуживания портовой инфраструктуры, мониторинга ледовой обстановки и др. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию метеорологические сервисы, базы данных реестра судов, реестра портов и др.

 

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