Повышению финансовой грамотности населения поможет музей банковского дела

Сегодня состоялось торжественное открытие музейной экспозиции Отделения Мурманск Банка России. В торжествах принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

В приветственном слове заместитель главы региона отметил, что бурное индустриальное развитие Мурманской области в XX веке, активное промышленное и жилищное строительство были бы невозможны без надежного и бесперебойного финансирования. Поэтому вся история Отделения неразрывно связана с судьбой региона, жизнью страны и Центрального банка, обособленным подразделением которого оно является.

«Сегодня мы открываем музей, который призван сохранить и систематизировать информацию о большом и славном пути, пройденном коллективом Отделения. На музейных стендах нашли отражение становление и развитие финансовой сферы Мурманской области, история банковского дела в нашем регионе. Уверен, что музей будет интересен не только специалистам, а людям всех возрастов и специальностей. Он будет хорошим подспорьем в большой и важной работе по повышению финансовой грамотности населения», - подчеркнул Роман Дурягин.

Управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов пояснил, что в экспозиции подобраны материалы, рассказывающие об истории денежного обращения в нашей стране, о людях, в разное время руководивших банковской сферой на Мурмане. Многие экспонаты предоставлены сотрудниками и ветеранами Отделения.