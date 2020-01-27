Повысились потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную

По данным мониторинга Росрыболовства, с 20 по 26 января текущего года в оптовом сегменте внутреннего рынка страны цены на мороженую рыбу сохранили разнонаправленную динамику.

На северо-западе укрепилась стоимость атлантической сельди и скумбрии – на 2,7% и 1,4%, до 75 рублей и 140 рублей за килограмм, – вследствие активизации спроса со стороны переработчиков и поставщиков для государственных нужд. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы практически не изменились.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 14 по 20 января повысился на 0,1%.