Появились первые претенденты на участие в выборной гонке-2017

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, для участия в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5 уже заявили своё участие самовыдвиженцы Егор Арефьев (25.07.1994 года рождения, временно не работает), Анна Богоносцева (15.12.1980 года рождения, начальник производственно-технического отдела ООО «Кадастровые инженеры») и Антон Набатов (2.07.1988 года рождения, курьер АО «ФРЕЙТ ЛИНК» филиал «Фрейт Линк Мурманск»).

Отметим, что они ещё не прошли регистрацию в избиркоме, их документы находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, 10 сентября этого года в Мурманской области пройдут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5; выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО п. Видяево пятого созыва; выборы депутатов Совета депутатов Ковдорского района пятого созыва; выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области шестого созыва; дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования город Кола Кольского района пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3; дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1; дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2.