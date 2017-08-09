Появилось видео из онкологического диспансера Мурманска, где пациент зарезал врача

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня около 9 часов утра в онкодиспансере Мурманской областной больницы в приёмном покое был зарезан заведующий отделением.

По версии следствия, злоумышленник, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанёс заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой на приём ножом в жизненно важные органы, причинив колото-резаные ранения, от которых наступила смерть медицинского работника на месте происшествия. Также предварительно установлено, что мужчина - пациент вышеуказанного медицинского учреждения сразу после совершения преступления нанёс себе этим же ножом несколько ударов в грудь, от которых скончался на месте.