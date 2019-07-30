Появится памятный знак в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров

Известный путешественник Фёдор Конюхов выступил с инициативой установить памятный знак в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров, которая положила начало освоению Заполярья.

Сегодня врио главы региона встретился с общественником на борту ледокола «50 лет Победы», чтобы обсудить подробности необычной задумки.