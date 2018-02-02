Мурманская область. Арктика02.02.18 06:43
Поздравительная открытка не дошла до адресата в колонии строго режима
Сотрудники исправительной колонии строгого режима № 23 посёлка Ревда пресекли попытку доставки на территорию колонии запрещённых предметов.
При досмотре корреспонденции, поступившей на имя одного из осуждённых от жителя города Апатиты, были обнаружены две сим-карты операторов сотовой связи. Злоумышленник спрятал запрещённые предметы под аппликациями на самодельной поздравительной открытке, изготовленной и подписанной ребёнком.
По данному факту проводится проверка.
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