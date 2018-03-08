Поздравляли северянок с 8 марта, но хорошо помнили и о 18 числе

Сегодня на площади Пять Углов прошёл праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Поздравления в адрес женщин звучали из уст мужчин, выступления которых и составили концертную программу.

Также возле ГДЦ «Арктика» состоялся флешмоб «Самое большое заполярное селфи», организатором которого выступил Дом молодёжи. Мурманчане собрались возле сцены, чтобы в честь 8 марта сделать общее фото.

Праздничные гулянья – одно из мероприятий фестиваля городской среды «Выходи гулять», в рамках которого на общественных пространствах и дворовых территориях проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.

Вниманию мурманчан также была представлена выставка дизайн-проектов благоустройства общественных зон отдыха, организованная в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, проголосовать за один или несколько эскизов можно 18 марта на 73 пунктах, где будут установлены специальные урны с маркировкой проекта.