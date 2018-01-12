Поздравляют сотрудников надзорного ведомства

Сегодня, в День работника прокуратуры Российской Федерации, в прокуратуре Мурманской области состоялось торжественное собрание. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры поздравил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона озвучил памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун, в котором отмечено, что на протяжении почти трех веков прокуратура является важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы, надежной опорой государственной власти и общества.

«Защита интересов граждан и государства, непримиримая борьба с преступностью, надзор за исполнением законов – ваш каждодневный нелегкий труд. Вы успешно решаете задачи по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан», – сказано в памятном адресе.

Первый заместитель губернатора выразил уверенность, что взаимодействие правительства и прокуратуры Мурманской области будет развиваться и дальше, чтобы вместе обсуждать возникающие проблемы и искать пути их решения.

«Региональная власть всегда прислушивается к вашим замечаниям и предложениям. Мы готовы и дальше конструктивно работать с вами. Желаю вам дальнейших успехов на вашем нелегком трудовом поприще, здоровья, счастья и благополучия», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Поздравил сотрудников надзорного ведомства региона и председатель Мурманской областной Думы.

– Важнейшим приоритетом в деятельности прокуратуры всегда был и остается надзор за соблюдением закона, защита интересов государства и общества, – отметил Сергей Дубовой, – В решении самых острых и актуальных проблем нашего Кольского края, проявляются лучшие качества работников прокуратуры, посвятивших себя честному служению Родине. Региональный парламент и областную прокуратуру объединяет конструктивное сотрудничество. Мы ведем большую работу над законопроектами. Уверен, что наше плодотворное взаимодействие на благо жителей региона продолжится и впредь.

Спикер регионального парламента пожелал сотрудникам прокуратуры дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия.