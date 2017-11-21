Мурманская область. Арктика21.11.17 20:55
Пожар на рыболовном судне, стоящем в доке, ликвидирован
Напомним, информация о возгорании на 3-палубном рыболовном судне «Одиссей-1» поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области сегодня утром.
Пожару был присвоен повышенный ранг «1 БИС».
В 16 часов 52 минуты пожар удалось полностью локализовать, а в 19 часов 26 минут – ликвидировать.
С судна эвакуированы 18 человек. Погибших и пострадавших – нет.
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Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
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Михаил.
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Раньше работал в порту
20.11.17 11:07
Когда в рыбном порту работников управления мордой в пол клали во время захвата нефтебазы, когда юристам порта угрожали и приказывали рот на суде не открывать, - это никого не волновало. А сейчас эти з
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