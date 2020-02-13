Пожар на складе в Коле локализован, никто не пострадал

Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Коле, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области. «Пожар локализован», - сказали в управлении.

«Пожар произошёл в здании склада. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение конструктивных элементов здания склада. По предварительной информации, площадь пожара составляет 900 кв. метров. Произошло обрушение кровли», - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что информация о пострадавших и погибших не поступала. К тушению пожара привлекли 18 человек и четыре единицы техники.

Там также сообщили об отсутствии пострадавших. «Людей на момент пожара внутри не было», - сказали в ведомстве.

В ГУ МЧС отметили, что на данный момент также устанавливается, кому принадлежит склад. Пожар произошёл на площади 900 кв. метров.