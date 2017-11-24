Мурманская область. Арктика24.11.17 17:30
Пожар в доме на Зелёной улице уже потушен
Как нам сообщили наши корреспонденты с места ЧП, огнеборцы ликвидировали к 17.30 пожар на пятом этаже жилого дома.
Очевидцы говорят, что во время пожара были слышны крики детей.
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Последние комментарии
SuhiRos
24.11.17 11:07
А ещё казнокрадство на всех уровнях - требует жертв от россиян.
Владимир.
22.11.17 22:07
Почему не бывает инфо о работе Центра реабилитации детей-инвалидов по адресу ул. Фрунзе, 8?
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Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
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