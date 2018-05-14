Пожарники провели День открытых дверей для юных северян и их родителей

Специализированная пожарно-спасательная часть № 3 по тушению крупных пожаров ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» открыла свои двери для юных северян и их родителей. Мероприятие прошло в рамках, объявленного в МЧС России Года культуры безопасности.

Для желающих увидеть работу профессиональных огнеборцев была организована экскурсия по пожарному депо, демонстрация действий дежурного караула при выезде на место ЧС и беседа по основам пожарной безопасности.

Особое впечатление на юных северян произвела специальная техника, которую многие раньше видели только на картинках и по телевизору. Однако максимальные эмоции ребята испытали, почувствовав себя настоящими борцами с огненной стихией: в пожарной каске посидев в пожарной машине и потушив условное возгорание.