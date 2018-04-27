Пожарные провели с мурманскими следователями учения по порядку применения первичных средств пожаротушения и эвакуации

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области и Мурманским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества для отработки навыков личного состава по порядку применения первичных средств пожаротушения и эвакуации проведено учебно-практическое занятие по мерам пожарной безопасности.

Целью учений стало закрепление практических навыков по организации эвакуации людей и имущества, а также действий личного состава и внештатных пожарных команд при возгорании.

В ходе проведенного мероприятия офицерами следственного управления дополнительно изучены основные устройства, технические характеристики и порядок применения первичных средств пожаротушения. Отработаны практические навыки по применению огнетушителей при тушении возгорания, проведена тренировка по эвакуации из административного здания с учебным задымлением одного из служебных помещений и автоматическим включением системы оповещения о пожаре.

Подобные мероприятия являются наилучшей формой подготовки личного состава следственного управления к решению задач в условиях возникновения угрозы чрезвычайной ситуации.