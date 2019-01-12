«Пожарный» троллейбус выехал на дороги Мурманска

Впервые и в первые же дни 2019 года, юбилейного для Пожарной охраны России и Мурманской области, в который будет отмечаться 370-летие Пожарной охраны нашей страны и 100-летие со дня образования пожарной охраны на Мурмане, на улицы областного центра вышел «пожарный» троллейбус.

На одном из бортов троллейбуса мурманчане и гости города могут увидеть хронологическую ленту, повествующую о развитии пожарно-спасательной техники: от истоков до наших дней, как символ того, что пожарная охрана, на каждом историческом этапе Мурманска стояла в первых рядах на «огненном» фронте.

«Очень почётно водить такой троллейбус, словно я сама за рулем пожарной машины, - делится своими впечатлениями от оформления машины Марина, водитель троллейбуса. - Впрочем, вопросам пожарной безопасности у нас уделяется большое внимание, и в каждом троллейбусе есть первичные средства пожаротушения. Замечательно ездить на таком транспорте, в котором совмещается приятное с полезным: доступная для каждого поездка и напоминание о празднике и пожарной безопасности!»