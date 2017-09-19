Пожароопасный сезон в лесах Мурманской области завершится 30 сентября

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун обсудили завершение пожароопасного сезона в лесах региона.

«У нас в области фактически завершился пожароопасный сезон, начавшийся 12 мая. Мы прошли его достаточно спокойно», – отметила глава региона Марина Ковтун.

По словам министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрия Руусалепа, на сегодняшний день зарегистрировано и потушено 20 лесных пожаров на общей площади 348,2 гектара, число пожаров ликвидированных в течение первых суток составило 18 единиц.

«Поскольку не далее как вчера в России отмечался День работников леса, я хочу поздравить специалистов лесного хозяйства нашего края с праздником и поблагодарить за хорошую работу», – сказала губернатор Марина Ковтун.