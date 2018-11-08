Пожилая кандалакшанка, спасая зятя от уголовного дела, лишилась 200 тысяч рублей

В дежурную часть полиции с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве обратилась 80-летняя жительница Кандалакши.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился зятем и сообщил, что он попал в серьезное ДТП, разбита дорогая иномарка, есть потерпевшие. Также он сообщил, что рядом находится человек, который может помочь в урегулировании проблемы и передал ему трубку.

В ходе дальнейшего разговора неизвестный мужчина пояснил пенсионерке, что он является сотрудником полиции, может закрыть уголовное дело и уничтожить все улики, если ему заплатят 200 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась с предложением. Не посоветовавшись и не созвонившись с родственниками, она направилась к ближайшему банкомату и перечислила на указанный мошенником номер счета требуемую сумму.

Через некоторое время пожилая женщина позвонила дочери и узнала, что с зятем все в порядке. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В рамках расследования уголовного дела установлено, что номер телефона, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в Новосибирской области.

В этот же день в отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 65-летний житель посёлка Зеленоборский.

В беседе с правоохранителями потерпевший рассказал, что через социальную сеть ему пришло сообщение от знакомой с просьбой дать в долг 3500 рублей, перечислив их на счет, указанный в сообщении. Мужчина, не задумываясь, перечислил требуемую сумму, а через день узнал, что сообщение ему пришло со взломанной страницы, которая позже была удалена. Дознавателю он пояснил, что знал о подобных способах обмана из средств массовой информации, но не придал этому значения.

По данному факту расследуется уголовное дело.