Владимир Путин назначил бывшего замгенпрокурора Гуцана полпредом президента в СЗФОЧетыре команды поборются в финале Региональной Мурманской лиги КВН за поездку в Сочи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.11.18 10:55

Пожилая кандалакшанка, спасая зятя от уголовного дела, лишилась 200 тысяч рублей

В дежурную часть полиции с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве обратилась 80-летняя жительница Кандалакши. 

Пожилая женщина рассказала полицейским,  что ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился зятем и сообщил, что он попал в серьезное ДТП, разбита дорогая иномарка, есть потерпевшие. Также он  сообщил, что рядом находится человек, который может помочь в урегулировании проблемы и передал ему трубку.

В ходе дальнейшего разговора неизвестный мужчина пояснил пенсионерке, что он является сотрудником полиции, может закрыть уголовное дело и уничтожить все улики, если ему заплатят 200 тысяч рублей.  Потерпевшая согласилась с предложением. Не посоветовавшись и не созвонившись с родственниками, она направилась к ближайшему банкомату и перечислила на указанный мошенником номер счета требуемую сумму.

Через некоторое время пожилая женщина позвонила дочери и узнала, что с зятем все в порядке. Пенсионерка  поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В рамках расследования уголовного дела установлено, что номер телефона, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в Новосибирской области.

В этот же день в отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 65-летний житель посёлка Зеленоборский.

В беседе с правоохранителями потерпевший рассказал, что через социальную сеть ему пришло сообщение от знакомой с просьбой дать в долг 3500 рублей, перечислив их на счет, указанный в сообщении. Мужчина, не задумываясь, перечислил требуемую сумму, а через день узнал, что сообщение ему пришло со взломанной страницы, которая позже была удалена. Дознавателю он  пояснил, что знал о подобных способах обмана из средств массовой информации, но не придал этому значения. 

По данному факту расследуется уголовное дело.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСоциальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...В очереди ещё более 20 человек
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Бурак (Смрнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ Кадетская школа города-героя Мурманска.
07.11.18 20:27
Всяким нытикам и прочим гнилым либерастам, слушающим "Эхо Москвы", читающим "Новую газету" и смотрящим "Дождь" я так напишу. Я Вам, предатели и отщепенцы, напомню слова российского императора Александ
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
07.11.18 20:09
Шумят хлеба, дымят заводы, И за весной идет весна, Но в вечной памяти народа Еще не кончилась война! Песня из фильма "Без права на пощаду" Музыка: А. Бренинг Слова: Н. Палькин Как же радостн
Комментарий к новости:В городе-герое установят новый памятник воинам Полярной дивизии
Земеля
07.11.18 07:25
Какая-то большая страна уже проходила путь - вкладывая огромные средства в гонку вооружений. Теперь ее нет. Думаю, что и усилия этого правителя будут напрасны
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире13:00«Шпионские игры». Художественный сериал, 26 серия (16+)13:45Городские хроники (6+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиСоциальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ-PRO ВалютуРубль пытается укрепиться-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 140 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика