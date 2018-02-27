Пожилая мурманчанка для получения несуществующей компенсации перечислила мошенникам 440 тысяч рублей

В дежурную часть полиции обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о том, что путем мошенничества у неё было похищено 440 тысяч рублей. Полицейские в ходе опроса потерпевшей выяснили, что 26 февраля ей на мобильный телефон поступил звонок. Собеседник представился работником налоговой службы и сообщил, что ей положена компенсация за приобретенное ранее медицинское оборудование, но для получения компенсации необходимо оплатить пошлину.

Пожилая женщина несколько раз переводила денежные средства на указываемый ей расчётный счёт в банке. В общей сложности потерпевшая перечислила телефонному мошеннику 440 тысяч рублей.

Спустя некоторое время заявительница решила связаться с «работником налоговой службы», однако, телефон оказался недоступен. Пенсионерка поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию.

Ранее о данных способах мошенничества ей было известно от участкового уполномоченного полиции.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в Московской области.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия, сообщает УМВД России по городу Мурманску.