Пожилая мурманчанка электрочайником убила знакомого мужчинуЗНАКИ: Гороскоп у всех людей разный, зная его особенности, можно достичь многого
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Мурманская область. Арктика31.05.18 07:35

Пожилая мурманчанка электрочайником убила знакомого мужчину

В Мурманской области задержана женщина, подозреваемая в нанесении смертельного удара бытовым электроприбором своему знакомому.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту обнаружения 26 мая 2018 года в одной из квартир по улице Героев Рыбачьего Мурманска трупа мужчины, с телесными повреждениями, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 19 мая подозреваемая (1958 года рождения) в ходе ссоры с потерпевшим, нанесла ему множественные удары руками и металлическим электрочайником по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший (1955 года рождения) скончался на месте преступления.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина, установлено, что ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения.

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