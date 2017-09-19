Пожилая мурманчанка погибла во время пожара

В вечернее время 18 сентября в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в квартире одного из домов по ул. Копытова в Мурманске, погибла женщина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность женщины установлена - это мурманчанка, 1939 года рождения. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначены судебные экспертизы, в частности, это судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.