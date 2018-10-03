Мурманская область. Арктика03.10.18 12:30
Пожилая мурманчанка, покупая авиабилет в сети Интернет, лишилась 14 тысяч рублей
В отдел полиции областного центра поступило заявление от 61-летней женщины о хищении у нее мошенническим путем 14 тысяч рублей.
Потерпевшая рассказал полицейским, что она заказала на сайте в сети Интернет проездные документы на авиарейсы от Мурманска до Москвы и обратно. Для оплаты покупки женщина перевела на расчетный счет виртуального продавца 14 тысяч рублей. Однако оплаченные билеты мурманчанка так и не получила, а сайт, на котором она оформляла заказ, оказался недоступен.
По данному факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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Александр
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Олег
02.10.18 20:15
Так уже китайцы строят. Обратите внимание на вакансии. Требуются переводчики с китайского. Ссылочка для убедительности https://murmansk.jobfilter.ru/компания/новатэк
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Андрей
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