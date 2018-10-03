Пожилая мурманчанка, покупая авиабилет в сети Интернет, лишилась 14 тысяч рублей

В отдел полиции областного центра поступило заявление от 61-летней женщины о хищении у нее мошенническим путем 14 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказал полицейским, что она заказала на сайте в сети Интернет проездные документы на авиарейсы от Мурманска до Москвы и обратно. Для оплаты покупки женщина перевела на расчетный счет виртуального продавца 14 тысяч рублей. Однако оплаченные билеты мурманчанка так и не получила, а сайт, на котором она оформляла заказ, оказался недоступен.

По данному факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.