Пожилая мурманчанка «спасла» сына за 120 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от 77-летней пенсионерки о том, что неизвестный совершил в отношении нее мошеннические действия. Пожилая женщина рассказала полицейским о том, что ей на телефон поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что у её сына возникли серьёзные проблемы и для того, чтобы «решить» эти проблемы нужны срочно деньги в сумме 120 тысяч рублей.

Пенсионерка, не задумываясь, проследовала к ближайшему банкомату и перевела денежные средства на счёт указываемой банковской карты.

После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Только через некоторое время, созвонившись с настоящим сыном, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

О подобных способах мошенничества заявительница знала из средств массовой информации.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Новосибирской области.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия.