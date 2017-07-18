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Мурманская область. Арктика18.07.17 17:05

Пожилая мурманчанка, уверенная в продажности полицейских, передала мошенникам 50 тысяч рублей, чтобы выручить «сына»

В полицию Мурманска обратилась пожилая женщина 1934 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сыном. Собеседник сообщил ложную информацию о том, что совершил ДТП и задержан сотрудниками полиции. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимы денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, пояснил звонивший.

Пенсионерка, не проверив информацию, передала курьеру рядом с местом жительства денежные средства. Только после ухода курьера она вспомнила, что слышала о подобных случаях обмана. Северянка перезвонила сыну, выяснив, что с ним всё в порядке, и обратилась в органы внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших деяние.

 

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Северянин
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