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Мурманская область. Арктика12.04.18 07:35

Пожилая северянка, выручая сына якобы совершившего ДТП, лишилась 85 тысяч рублей

В Мурманске полицией продолжают регистрироваться случаи «телефонных» мошенничеств. 71-летняя жительница Мурманска, обратившись за помощью в органы внутренних дел, рассказала полицейским о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил заведомо ложные сведения о том, что её сын попал в полицию за совершение ДТП, в котором является виновником. Проблему, по словам звонившего, можно было «решить», но для этого требовалось перевести определенную денежную сумму.

Пожилая женщина, не проверив информацию, незамедлительно прошла в ближайший салон связи и через терминал перевела на продиктованные номера телефонов денежные средства в сумме 85 тысяч рублей.

После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества она знала из средств массовой информации и от родственников.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в Новосибирской области.

В настоящее время сотрудниками полиции по факту мошенничества проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия.

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