Пожилого северянина грабитель лишил пенсии средь бела дня

Накануне около 14.00 в отдел полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратился пенсионер. Мужчина 1953 года рождения получил пенсию на почте. На улице, пока он держал денежные средства в руках, к нему подошёл малознакомый мужчина. Открыто, без применения насилия мужчина отобрал у пенсионера денежные средства в сумме около 14 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Потерпевший описал сотрудникам полиции приметы подозреваемого и назвал его имя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ленинского отдела полиции установили, что грабеж совершил безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Мурманска 1973 года рождения. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции.

Спустя непродолжительное время сотрудниками ППС подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Часть похищенной суммы у него была изъята при задержании, остальное злоумышленник успел потратить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Мурманчанин находится под подпиской о невыезде.