Пожилого жителя Мурманской области лжесын лишил 160 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции обратился житель п.Енский (1942 года рождения). Заявитель рассказал полицейским, что ему на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сыном. Злоумышленник сообщил ложные сведения о том, что причинил человеку телесные повреждения и в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам звонившего, для урегулирования конфликта требуется 160 тысяч рублей.

В ходе разговора с пенсионером мошенник убедил его перевести денежные средства на указанный счет. Лишь потом пожилой мужчина самостоятельно связался с сыном и выяснил, что тот к нему за помощью не обращался.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-проверочные мероприятия. Установлено, что номер звонившего злоумышленника зарегистрирован на территории Новосибирской области.