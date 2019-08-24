Пожилой мурманчанин погиб во время пожара в квартире

В ночное время 23 августа в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о гибели мужчины во время пожара, произошедшего в квартире одного из домов на улице Аскольдовцев Мурманска.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность мужчины установлена, им оказался местный житель, 1955 года рождения. На момент возгорания в помещении квартиры он находился один. Очаг возгорания находился в коридоре квартиры. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность проводки.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.