Пожилые северяне, покидая дом престарелых, через суд добились предоставления им жилья по соцнайму

В конце декабря в Октябрьском районном суде областного центра триумфально завершились два процесса по искам постояльцев североморского дома одиноких престарелых к правительству Мурманской области. 26 декабря суд удовлетворил иски двух старушек.

Отметим, что при заселении в дом престарелых пожилые северянки передали правительству Мурманской области свое жилье – комнату в трешке и однокомнатную квартиру. Ранее в обоих случаях эта недвижимость принадлежала им на праве собственности.

После того, как в спецдоме изменились условия проживания, а плата за собственно проживание выросла, пенсионерки Новикова и Шульга попытались покинуть учреждение и получить жильё. Причём для пенсионерки Новиковой события поначалу развивались благоприятно, ничто не предвещало судебных тяжб. Женщина обратилась в администрацию Североморска для получения жилья и собрала пакет необходимых документов. Однако оказалось, что пенсионерка не может претендовать на статус малоимущей и получение жилья по договору соцнайма. После этого Новикова обратилась в суд.

Как сообщает sud51.com, в обоих случаях представители правительства Мурманской области в суде заявляли, что у пенсионерок нет оснований для получения жилья, ведь при заселении в спецдом они распрощались с личной недвижимостью, а не муниципальной или государственной.

Подобные рассуждения не удовлетворили суд. «То обстоятельство, что жилое помещение, переданное истцом в собственность Мурманской области взамен предоставляемого в специальном доме принадлежало Новиковой Н.М. на праве собственности, не может служить препятствием для обеспечения ее жилым помещением при отказе от проживания в специальном доме, иное противоречило бы принципу соблюдении баланса взаимных прав и обязанностей сторон», - говорится в материалах суда. Такой же тезис повторяется в материалах по иску Шульги.

В результате суд полностью удовлетворил исковые требования обеих пенсионерок. В трехмесячный срок во внеочередном порядке правительство Мурманской области обязано: обеспечить Новикову благоустроенной комнатой площадью не менее 10,2 кв. м в Мурманске по договору социального найма; обеспечить Шульгу благоустроенным жилым помещением площадью не менее 22,2 кв. м в Мурманске также по договору соцнайма.