Позиция Мурманской области по бюджету услышана в Совете Федерации

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела традиционное еженедельное оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи из Москвы. В столице глава области находится в связи с участием в парламентских слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации.

Как уже сообщалось, в рамках слушаний М. Ковтун выступила с докладом об особенностях формирования региональных бюджетов на примере Мурманской области. Были подняты такие острые вопросы, как растущие расходные обязательства и отсутствие соответствующего источника их финансирования у регионов, вынужденное сокращение бюджетных ассигнований на ключевые направления и т. д. Губернатор Мурманской области предложила прекратить практику принятия решений на федеральном уровне, приводящих к росту расходных обязательств субъектов, без создания соответствующего источника финансирования этих обязательств.

Оперативное совещание М. Ковтун начала с краткого подведения итогов слушаний. По её словам, позиция Мурманской области нашла поддержку как у коллег из других регионов, так и у Совета Федерации и лично Валентины Матвиенко. Глава верхней палаты Парламента России обратилась к федеральному Минфину с просьбой учесть проблемы Мурманской области как особого региона при распределении средств.