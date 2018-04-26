Позиция правительства Мурманской области неизменна: необходимо сдерживание роста всех тарифов, прежде всего на услуги теплоснабжения – губернатор Марина Ковтун

Чувствительной темой для северян остается вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ведь тариф на тепло в регионе – один из самых высоких в стране, констатировала в ходе ежегодного отчёта о деятельности правительства Мурманской области губернатор Марина Ковтун.



«В очередной раз отмечу неизменность позиции правительства области: необходимо сдерживание роста всех тарифов, прежде всего на услуги теплоснабжения», – сказала глава региона.



Так, неизменными для населения с 1 июля 2014 года остаются тарифы на тепловую энергию, превышающие 3400 рублей/Гкал. В некоторых муниципальных образованиях тарифы для населения остаются без изменений в течение 2-5 лет. Не вырастут они для этих муниципалитетов и с 1 июля текущего года, заявила Марина Ковтун.