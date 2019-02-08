Позитив-акция «Психология селфи»

7 февраля в отделе электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки учащиеся 11 класса гимназии № 5 приняли участие в акции «Психология селфи». Школьники посмотрели видеоролики о селфи. Послушали об истории возникновения самофотографирования. Услышали, что англичанин Роберт Корнелиус ещё в 1839 году сделал фотографию, которая считается первым в истории автопортретом, а в 1914 году Анастасия Николаевна Романова (дочь Николая II), будучи подростком, сделала селфи-фото в качестве подарка другу.

Ребята увидели фото космонавтов, сфотографировавших себя в открытом космосе, и узнали, что в интернете об этом событии написали: «После этого все селфи в мире потеряли смысл». Выяснили также, что селфи любят делать и члены королевской семьи, и даже Папа Римский.

Студенты оценили плюсы и минусы размещения селфи в социальных сетях, разобрались, кто больше делает селфи – мужчины или женщины, кто подвергает себя большей опасности во время фотографирования.

Общим выводом стало, что селфи отражает позитивное отношение к себе: если человек просто стремитесь запечатлеть радостные моменты своей жизни, а не пытается получить мнимое одобрение в интернете, то беспокоиться о болезненном привыкании к селфи не стоит.

В заключение ребята ответили на вопросы теста и узнали, насколько они зависимы от селфи.