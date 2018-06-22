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Мурманская область. Арктика22.06.18 17:19

Познавательная программа «Умные и веселые сказки Людмилы Петрушевской»

23 июня  в Мурманской областной научной библиотеке пройдет познавательная программа «Умные и веселые сказки Людмилы Петрушевской» для ребят из летнего лагеря средней школы № 43 Мурманска.

Людмила Петрушевская – замечательный российский прозаик и поэт, драматург, сценарист, певица. Произведения Петрушевской затрагивают тайные струны и во взрослых, и в детских душах. Людмила Стефановна создала циклы сказок для разных возрастов. По многим из них поставлены мультфильмы: «Лечение Василия» и «Лямзи-тыри-бонди, злой волшебник», «Заячий хвостик» и «Кот, который умел петь», «Пуськи бятые» и «Поросёнок Пётр». Самый знаменитый мультфильм по сценарию Людмилы Петрушевской – «Сказка сказок» в постановке режиссера Юрия Норштейна – в 1984 году был признан «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов». А облик самой Петрушевской повлиял на образы из еще двух фильмов Норштейна – Ежика из Ежика в тумане, также названного «лучшим мультфильмом всех времен» в 2013 году, и Цапли из мультфильма «Журавль и цапля».

В удивительный мир писательницы ребята смогут погрузиться, услышав поэтичные, веселые, наполненные юмором сказки и посмотрев мультфильмы по сценариям Людмилы Петрушевской.

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