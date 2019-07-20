Познавательные краеведческие прогулки для юных мурманчан

Летние познавательные программы Областной научной библиотеки пользуются интересом у школьников, которые проводят каникулы в городских оздоровительных лагерях. В этот раз юные северяне совершили виртуальные прогулки по родному городу и Кольскому полуострову.

Специалист библиотеки рассказала ребятам о том, каким был Мурманск в прошлом. Они посетили улицы Коминтерна, Ленинградскую, Пушкинскую, проспект имени В.И. Ленина, площадь Пяти Углов. Ребятам интересно было узнать, где разбит первый северный сквер, где появился первый асфальт, и какой первый фильм показывали в кинотеатре «Родина». Фотографии Мурманска прошлых лет помогли заглянуть в историю города, посмотреть, как строился городской бассейн, стадион «Труд». В завершении беседы ребята посмотрели мультфильм, созданный на основе стихотворения Николая Колычева «Мурка-мурманчанка».

Второе виртуальное путешествие называлось «Чудеса Кольского края». Его маршрут проходил по музею – заповеднику канозерских петроглифов. Ребята побывали у саамов на Сейдозере, посетили Праздник Севера, увидели северное сияние и почувствовали арктический холод с помощью мультфильма «Один день в Арктике». А ещё познакомились с настоящим краеведческим каталогом, узнали, как можно читать газеты на пленке и поиграли в настольную игру «Земля сейдов».