Познавательные пешеходные экологические экскурсии по скверам центральной части Мурманска проводят сотрудник музея
13 июля в 12 часов в рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится очередная пешеходная экологическая экскурсия по скверам центральной части Мурманска. Начало экскурсии на площади Пять Углов, сквер «Центральный».
Маршрут познакомит участников с растительным миром старейших скверов города Мурманска – на Пяти Углах и на улице Ленинградской. Специалисты Мурманского областного краеведческого музея расскажут об истории озеленения города, работе Полярного-альпийского ботанического сада. Гости увидят уникальные для региона деревья и кустарники лиственница сибирская, липа серцевидная, тополь душистый, кизильник блестящий, боярышник Максимовича, жимолость татарская и сирень венгерская.
Продолжительность экскурсии 40 мин.