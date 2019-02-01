Познавательный час «Сказки далекого Севера» прошёл в сельской школе

30 января сотрудники Сельской библиотеки нп. Оленья Губа провели познавательный час «Сказки далекого Севера», посвященный Международному дню саамов. Ученики начальной школы № 280 познакомились с особенностями культуры и быта саамского народа. Благодаря красочной презентации дети смогли «посетить» саамскую деревню. Узнали их обычаи и образ жизни.

Не требовать от природы больше, чем нужно для потребности семьи – вот главный принцип отношения саамов к природе.

Гости библиотеки познакомились с саамскими сказками, просмотрели книги и иллюстрации к ним. В воображаемой деревне школьники попали на праздник, где стали участниками различных состязаний – саамского футбола и хождения по льдинкам на скорость.

Такие встречи воспитывают любовь к родной земле, уважение к людям разных национальностей, интерес и бережное отношение к культуре саамского народа.