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Мурманская область. Арктика11.08.17 11:23

Практика на военных кораблях курсантов МГТУ стала началом большой программы по взаимодействию университета с Северным флотом

Курсанты МГТУ принимают участие в Арктическом походе Северного флота. Основная цель похода военных кораблей – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

Курсанты Мурманского государственного технического университета принимают участие в масштабном походе кораблей Северного флота в Арктику. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164. На одном из военных судов обучающиеся дойдут до Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане.

Практика на военных кораблях курсантов МГТУ стала началом большой программы по взаимодействию МГТУ с Северным флотом в рамках плана восстановления военной кафедры в университете и подготовки специалистов по военно-учетным специальностям, родственным гражданским морским специальностям в интересах Министерства обороны России.

Напомним, в июле курсанты МГТУ  уже принимали участие в походе до Кронштадта во время подготовки экипажа тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» к участию в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России. В ходе практики курсанты прошли ряд тренировок, успешно выполнили практические задания, среди которых были «Удержание корабля на заданном курсе», «Определение места корабля по солнцу», «Устройство зарядной станции аккумуляторных батарей», «Осмотр щеточного устройства генератора» и другие.

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