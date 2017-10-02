Практика работы службы занятости населения Мурманской области по профориентации молодежи – одна из лучших на Северо-Западе России

В Петрозаводске состоялась финальная конференция проекта «Борьба с безработицей среди молодёжи», который финансировался Советом министров Северных стран. Проект стартовал в феврале 2016 года и объединил партнеров из 16 стран: России, Литвы, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Белоруссии и других стран.

Цель проекта – выявление лучших региональных практик, методов борьбы с молодежной безработицей и поиск новых рабочих мест, улучшение ситуации с занятостью молодежи в приграничных регионах Северо-Запада России, Северных и Балтийских стран.

В рамках проекта состоялись семинары в Мариямполе (Латвия), Санкт- Петербурге, Калининграде и Мурманске.

На заключительной конференции в Петрозаводске специалисты Комитета по труду и занятости населения Мурманской области представили региональный опыт работы службы занятости по поддержке предпринимательской инициативы безработных граждан и профориентации молодежи.

В основу профориентационной работы с молодёжью в Мурманской области заложено ежегодное изучение профессиональных намерений выпускников. Формы и методы работы по профориентации определяются в соответствии с потребностью молодежи, выходящей на региональный рынок труда. По результатам опроса в 2016 году 96% участников профориентационных мероприятий отметили их эффективность для профессионального самоопределения. Таким образом, мероприятия по профессиональной ориентации населения направлены на профессиональное развитие кадров и обеспечение трудовыми ресурсами Мурманской области в соответствии с потребностью экономики региона.

Практика работы службы занятости населения Мурманской области по профориентации молодежи является одной из лучших по СЗФО РФ.