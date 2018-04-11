Практику сокращения вредных выбросов в Мурманском морском торговом порту обсудили в Лондоне

В столице Соединенного Королевства состоялась 72-я сессия комитета по защите морской среды Международной морской организации (IМО), в работе которой приняли участие делегации 64 государств-членов IМО и 22 организации в статусе наблюдателей – всего более 300 участников.

В рамках обсуждения Стратегии по сокращению выбросов парниковых газов от морских судов российская делегация представила оригинальную методику оценки выбросов в атмосферу от судовых двигателей, разработанную специалистами Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (АО «ЦНИИМФ») по заказу АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») и ПАО «Мурманский морской торговый порт» (ПАО «ММТП»).

Учёные провели анализ динамики судозаходов в крупнейшую заполярную гавань, где в течение семи лет последовательно реализовывалась экологическая программа по замещению малотоннажных судов, перевозящих экспортную угольную продукцию, на сухогрузы самых больших типоразмеров – «Panamax» и «Capesize».

Если в 2010 году из 488 судов, обработанных у причалов ПАО «ММТП», только 54 были класса «Panamax» и ни одного класса «Capesize», то в 2016 году общее количество судозаходов снизилось до 271, но при этом портовики обработали уже 101 судно «Panamax» и 20 гигантских сухогрузов «Capesize». При этом грузооборот крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна оставался стабильным.

По расчётам специалистов АО «ЦНИИМФ», уменьшение судозаходов, а также использование в ПАО «ММТП» более современных и вместительных сухогрузов, привело к сокращению суммарных выбросов вредных выхлопов от судовых энергетических установок за 7 лет более чем в 2 раза. Уменьшению выхлопов также способствовали использование для перевозок грузов балкеров не старше 20 лет, то есть с более совершенными энергетическими установками, применение на судах низкосернистого топлива, а также сокращение времени стоянки судов в порту за счёт интенсификации погрузочных работ.

В Мурманском морском торговом порту планируют продолжать реализовывать политику, направленную на минимизацию воздействия на окружающую среду. На предприятии разрабатываются меры для уменьшения периода стоянки судов у причалов, а также по сокращению времени использования судовых электростанций во время стоянки за счет подачи электроэнергии с берега.